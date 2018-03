Comme le nord de l'Europe où la neige a paralysé l'aéroport de Londres et l'Allemagne, qui enregistre des températures qui ne dépassent pas 0 degré, la Suisse n'est pas épargnée, selon le site de MeteoNews. Le pays va encore subir des températures glaciales et quelques flocons dès 400 à 700 m. ce dimanche et lundi.

Au fil des heures dimanche, les températures vont se faire de plus en plus glaciales. La bise soufflera par moments de manière soutenue, ce qui éloignera ainsi les nuages pour faire place au soleil dès ce début de semaine.

Le printemps n'est pas encore pour tout suite mais ces derniers grands frimas devraient faire place à des températures plus clémentes et de saison en fin de semaine prochaine.

Ein Sonntag für die gemütliche und warme Stube: meist grau, vor allem in den Bergen teils Schneefall und Bise. In der Deutschschweiz kaum mehr als 2 °C, im Westen, den Alpentälern und im Süden 4 bis 8 °C. ^ds pic.twitter.com/JvSJS5ggZo — SRF Meteo (@srfmeteo) 18 mars 2018

(c.b./nxp)