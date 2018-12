«On était venu chercher l’aventure et on n’a pas été déçus! Ça a été un gros morceau quand même», explique l’ultracycliste Claude-Alain Gailland.

Lui et son frère Samuel viennent de réussir leur pari fou: rouler 24 heures non-stop en se relayant sur le vélodrome du Centre mondial du cyclisme (CMC) d’Aigle. Au passage, ils ont établi pas moins de dix autres records du monde en plus de celui des 24 heures. «Passées les cinq premières heures de selle, on a compris que tenir une moyenne de 40km/h comme nous l’espérions était trop ambitieux alors on a un peu ralenti la cadence pour tenir la distance», explique Claude-Alain Gailland.

Au final, le guide de montagne valaisan de 45 ans et son frère de 43 ans ont avalé pas moins de 4 513 tours de vélodrome, soit 902,6 km à une moyenne de 37,6km/h. Franchir la barre symbolique des 900km n’a pas été facile. Pour cela, ils ont dû raccourcir la durée de leurs relais. Mais malgré une dernière heure un peu difficile et marquée par quelques gros coups de mou, ils ont tenu bon.

Les deux frères ont roulé ensemble les 5 dernières minutes. A midi, les héros du jour ont tenu leurs vélos à bout de bras en signe de victoire et leur famille leur est tombée dans les bras. «Pendant ces 24 heures, on a touché du doigt de nouvelles sensations. Le temps par exemple semblait s’étirer sur le vélo et revenir à la normal pendant les pauses. C’était vraiment étrange comme s’il y avait deux espace-temps différents!» confie le duo.

Mais ne leur parler plus de vélo pour l’instant. Ils ne retoucheront pas à leur «monture» avant 2019 pour sûr! (Le Matin)