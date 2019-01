Une vaste opération de police a été menée mardi dans trois cantons alémaniques. A Saint-Gall, en Thurgovie et à Zurich, les polices ont interpellé 21 hommes. Trois véhicules ont été saisis. Le Ministère public zurichois a ouvert six procédures pénales pour graves violations de la loi sur la circulation routière. Dans le canton de Thurgovie et de Saint-Gall, quinze procédures similaires ont été ouvertes.

Tous domiciliés en Suisse

Selon les premiers éléments, les suspects auraient participé à des courses illégales de voitures. Les chauffards présumés sont de nationalité monténégrine, macédonienne, kosovare, serbe et suisse. Ils sont âgés entre 21 et 38 ans. Tous sont domiciliés en Suisse, écrit 20 Minuten.

Interrogés

Après avoir été interrogés par la police, les individus ont été remis aux différents Ministères publics. Ceux-ci décideront de la suite des opérations. (Le Matin)