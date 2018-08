Après les initiants, c'est au tour des opposants d'entrer en campagne contre les deux initiatives alimentaires soumises au vote le 23 septembre. Ils dénoncent une fermeture du marché et l'instauration d'une importante bureaucratie douanière.

Les opposants reprochent également aux propositions des Verts et d'Uniterre de réduire le choix des consommateurs et de faire augmenter les prix. De fait, ils estiment que les ménages à faibles revenus seront les plus touchés par «ce diktat étatique alimentaire», peut-on lire mardi dans un communiqué de presse.

Encourager une agriculture durable

L'initiative des Verts pour des aliments équitables veut encourager une agriculture durable et des conditions de travail équitables. Elle revendique une plus grande proximité avec les producteurs, encourage la commercialisation de produits régionaux et dénonce le gaspillage alimentaire.

Avec son initiative pour une souveraineté alimentaire, l'organisation paysanne Uniterre souhaite atteindre des objectifs similaires. Son texte exige une agriculture écologique et diversifiée tournée vers la production locale, ainsi que des conditions de travail équitables.

Le comité interpartis d'opposition réunit le PLR, l'UDC, le PDC, le PBD, ainsi que des associations économiques et de consommateurs. Si elles s'attirent les foudres de nombreux politiciens, les initiatives agricoles recueillent en revanche le soutien de la population. Selon un sondage Tamedia réalisé la semaine passée, plus de 60 pour cent des votants leur sont favorables. (ats/nxp)