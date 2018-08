«Ce matin à 9 h 30, il fait 20,3 degrés, hier à la même heure, il faisait déjà 28». Pour le météorologue Frédéric Glassey de Meteonews, les conditions de ce mardi n'ont plus rien à voir avec la situation tendue de la veille: «L'atmosphère du Valais a été poutsée...» Selon ses observations, il ne devrait pas y avoir de «Sion bis» aujourd'hui.

Il se peut toutefois qu'il y ait des averses durant l'après-midi: «Celles-ci vont dégonfler les grosses potentialités d'orages violents. La chaleur c'est le moteur de l'orage et aujourd'hui, il devrait faire en moyenne 5 degrés de moins qu'hier. Cela stabilise la masse d'air.» Cela dit le spécialiste reste prudent: «Ce type d'orage est difficile à prévoir une heure à l'avance... On s'attendait ces derniers jours à ce que cela arrive, cela nous pendait au nez, mais on ne peut prédire ni l'intensité, ni l'endroit».

Un «monstre» qui a tourné sur lui-même

Ce qui a surtout surpris le Valaisan, c'est la trajectoire de cet épisode inédit: «En fait ce «monstre» s'est développé sur la région de Sion, il a tourné sur lui-même puis s'est dirigé vers l'ouest. Il est tombé en une heure 45 litres par m2, soit la même quantité d'eau que les chutes de neige des 10 et 11 décembre dernier, mais sur deux jours.»

Frédéric Glassey relève enfin que l'on demeure dans une période de fortes chaleurs. Il faut s'attendre à des orages assez intenses dans la nuit de mardi à mercredi. Il se peut aussi qu'ils soient «importés» d'Italie ou de France voisine. (Le Matin)