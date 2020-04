«La sécurité et l'ordre public sont assurés malgré les circonstances difficiles», communique ce lundi le directeur de la sécurité du canton de Berne, Philippe Müller. Des dispositions ont toutefois été prises pour que les différents intervenants puissent assurer durablement leur mission. Il s'agit de protéger les agents sur le terrain.

«Il leur est difficile voire impossible de respecter les règles de distance sociale recommandées par l’OFSP», a fait savoir Philippe Müller. Une remarque qui vaut pour les patrouilles de police, le suivi des prisonniers et l’encadrement des migrants.

Police

«Comme les personnels de santé, les agents et les agentes sont très fortement sollicités depuis quelques semaines. Les nombreuses patrouilles sur le terrain contribuent à endiguer la propagation du virus et sont là pour la population. Les policiers ne peuvent pas éviter de s’exposer dans leur travail, par exemple lorsqu’ils prennent en charge des personnes en détresse ou procèdent à des interpellations. C’est pourquoi une planification à long terme a été élaborée pour garantir la continuité de l’engagement de la police. Le télétravail est rarement possible car leurs tâches les obligent à être sur le terrain et à avoir des contacts interpersonnels rapprochés. La police cantonale bernoise conserve toute sa capacité d’intervention et accomplit sa mission légale. Elle joue un rôle important pour faire respecter les règles de comportement imposées par le Conseil fédéral».

Prison

«Dans le domaine de l’exécution judiciaire, des mesures sont prises pour prévenir au mieux les infections. Tous les visiteurs, y compris les ouvriers, doivent remplir un questionnaire: ont-ils séjourné dans une région touchée par le coronavirus, présentent-ils les symptômes mentionnés? Il en va de même des personnes qui arrivent pour exécuter une peine ou une mesure. Les contacts physiques lors des visites sont interdits. Les visiteurs portent un masque; à défaut, la visite se déroule derrière une vitre. Les personnes condamnées à des peines de moins de 30 jours qui sont en liberté et qui ne présentent pas de danger ne sont plus convoquées pour exécuter ces peines. Les détenus vulnérables sont exemptés pour leur protection de l’obligation de travailler. Une interdiction générale des visites, des congés et des sorties a été prononcée. Une interruption de l’exécution a été accordée à toutes les personnes vulnérables en semi-détention ayant conservé un entourage social intact. Le travail des détenus a été arrêté ou réduit au minimum pour pouvoir respecter les distances de sécurité».

Asile

«La santé et la protection des requérants d’asile et du personnel qui les encadre sont primordiales. C’est pourquoi il a été décidé de suspendre le transfert des personnes ayant fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force dans les centres de retour. Ces dernières semaines, le Service des migrations du canton de Berne et les services d’aide sociale du domaine de l’asile ont déployé des mesures supplémentaires pour informer, isoler rapidement les cas suspects de coronavirus, mettre en place des dispositifs techniques de protection et appliquer des normes d’hygiène plus strictes. À la mi-mars, le foyer Eschenhof à Champion a été mis en service pour accueillir des requérants d’asile particulièrement vulnérables (personnes âgées ou déjà malades). Trois lieux d’hébergement ont été activés et partiellement ouverts en concertation avec les communes».

Ailleurs

«Les guichets de l’Office de la circulation routière et de la navigation (OCRN) sont fermés. La plupart des dossiers de permis de circulation et de permis de conduire peuvent être réglés par courrier postal ou en ligne. Les examens théoriques et pratiques pour voitures ou bateaux sont suspendus. Il en va de même des expertises périodiques de véhicules sur convocation, à l’exception des rares véhicules utilisés pour des transports importants. Par contre, il est encore possible de faire expertiser un véhicule en vue d’une cession ou d’une première immatriculation. Les offices de l’état civil procèdent à l’enregistrement des naissances, des décès, ainsi que des mariages dans certaines conditions. Le centre de documents d’identité établit les passeports provisoires. Le Care Team du canton de Berne doit se conformer à des directives spéciales (p. ex. consultations téléphoniques) afin de minimiser les risques pour ses membres».

Vincent Donzé