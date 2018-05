La France deviendrait-elle la décharge des frontaliers suisses? C'est ce que semblent penser nos voisins qui râlent de plus en plus contre le comportement des Suisses en matière d'ordures. Ceux-ci sont accusés, dans un reportage de France 3, d'amener leurs poubelles du côté français de la frontière et d'y abandonner les emballages de supermarché et autres déchets dans les poubelles des magasins.

Et la télévision montre ces fameux Suisses qui mettent à mal notre propreté légendaire, dit la TV. On y voit ainsi un Helvète sur le parking d'un centre commercial transférer dans un sac à congélation sa viande achetée dans une barquette. L'homme reconnaît abandonner ensuite ses emballages en France pour ne pas remplir les poubelles suisses payantes. Une autre Suissesse dit également ne pas être gênée d'en faire autant: pour elle, elle ne jette au moins pas ses déchets en ville ou dans la nature.

Dans des déchetteries

Car, souligne France 3 Franche-Comté, de nombreux Suisses abandonnent effectivement leurs déchets et leurs poubelles dans la nature de l'autre côté de la frontière. Et rappelle que les douanes françaises ont opéré 140 saisies en Franche-Comté pour des déchets allant de 10 à 50 kg. Des constats qui donnent lieu à des amendes de 150 euros par sac saisi.

La télévision régionale française a par ailleurs constaté que des Helvètes déposaient en plus leurs déchets dans les déchetteries françaises. Selon un fonctionnaire, certains ont même trouvé l'astuce d'emprunter leur carte de frontalier à des collègues français. Les indélicats peuvent alors déposer en toute impunité leurs ordures de l'autre côté de la frontière, notamment le week-end.

Le problème est tel, dit France 3, que de nombreux riverains ont été obligés de cadenasser leurs containers à poubelles.