Nombre d'usagers du rail râlent sur les retards fréquents des trains. Du coup, 20 Minuten a voulu en savoir plus et a procédé à une analyse de données pour savoir sur quelles lignes et dans quelles gares les trains étaient le moins ponctuels. Verdict pour l'enquête menée du 1er janvier au 24 avril dernier: la majorité des trains qui enregistrent des retards viennent d'Italie.

En effet, selon le gratuit, les trains qui proviennent de Domodossola et Brigue (VS) ou ceux qui circulent sur les lignes régionales tessinoises sont les moins ponctuels. Ainsi Mendriso (TI) détient la palme avec 30% des trains en retard. Juste devant la ville bernoise de Spiez (18%) et Giubasco (16%). Bâle est 4e avec 16% de trains en retard, juste devant Yverdon (15%), seule commune romande à faire partie de ce top 10 des mauvais élèves.

A l'inverse, il faut aller en Suisse orientale pour être sûr d'avoir un train à l'heure ou presque. De nombreuses gares enregistrent en effet seulement de 1,5 à 2,4% de trains en retard. Même la gare principale de Zurich, énorme nœud ferroviaire, s'en sort bien avec seulement 6,2% de trains en retard.

Côté romand, après Yverdon, c'est Genève-Aéroport qui détient la 2e marche du podium des trains les moins ponctuel, avec 10,6% de retards, contre 8,8% à la gare de Cornavin. Morges compte de son côté 10,5% de trains en retard, Lausanne 9,6%, Renens 9,1%, Vevey 7,9%, et 7,6% pour Neuchâtel et Fribourg. (nxp)