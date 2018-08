Après avoir été écornés au fer rouge, les veaux souffrent encore durant des mois, d'après une étude réalisée par l'Université de Berne et rapportée par les journaux Ostschweiz am Sonntag et Zentralschweiz am Sonntag. Cette conclusion constitue un argument de poids en faveur de l'initiative populaire «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes)», pour laquelle les Suisses devront se prononcer le 25 novembre.

Il n'a pas été facile pour l'équipe scientifique d'arriver à cette conclusion, pour la simple et bonne raison que les animaux ne peuvent parler. «La douleur est une sensation individuelle, qui ne peut être décrite que par des mots», explique Claudia Spadavecchia, professeur d'anesthésiologie vétérinaire et de traitement de la douleur à la faculté Vetsuisse de l'Université de Berne. Selon la spécialiste, il ne faut pas s'attendre à des changements de comportement de la part des bovins lorsqu'ils souffrent d'une douleur chronique, car ce sont sont des animaux de proie: «Pour éviter d'attirer les prédateurs, ils ne doivent pas manifester leur douleur. Au contraire, ils essayent de la cacher», détaille-t-elle.

Sensibilité accrue même trois mois plus tard

«Ce que les animaux ressentent exactement ne peut être deviné que par leur réponse à des stimuli bien quantifiables», souligne Claudia Spadavecchia. Dans cette optique, son équipe a utilisé des méthodes neurophysiologiques et physiques innovantes pour analyser les conséquences de l'écornage. Avec un laser spécial, un générateur de pression et des filaments de Von Frey, ils ont examiné avec quelle sensibilité trente veaux réagissaient à une pression sur leur tête. La première partie de l'étude, dont les résultats ont été publiés en février dernier, ont été réalisés directement après l'écornage. Dans les 24 heures qui ont suivi, pratiquement tous les veaux examinés souffraient encore, que l'écornage ait eu lieu une semaine ou quatre semaines après la naissance.

La conclusion de la deuxième partie de l'enquête (pas encore publiée) démontre pour la première fois que la sensibilité accrue à la douleur chez 38% des veaux écornés persistait même trois mois après. Les scientifiques ont en effet constaté que ces veaux ressentaient des douleurs légères et étaient plus sensibles aux stimuli douloureux que leurs compagnons non-écornés. Cela signifie que pour protéger leur tête, ces bovins sont limités dans leurs interactions avec les autres animaux et bougent le moins possible lorsqu'ils mangent à travers les barreaux.

Découragé, un membre du Conseil national démissionne

Louis Schelbert, ancien membre du Conseil national, avait déposer une motion pour que le Conseil fédéral étudie si l'écornage entraînait des douleurs fantômes. Tout comme elles pourraient se produire chez les personnes amputées, mais aussi chez les poulets dont le bec aurait été coupé. Après que le Conseil fédéral l'a informé des enquêtes en cours de la faculté Vetsuisse, Louis Schelbert a retiré son initiative.

Mais ce dernier a démissionné du Conseil national, après la publication des premiers résultats estimant qu'il était «scandaleux que les résultats n'intéressent pas le Conseil fédéral et les offices fédéraux compétents». En effet, le Conseil fédéral et le Parlement n'ont pas voulu soutenir l'initiative «Pour la dignité des animaux de rente agricoles (Initiative pour les vaches à cornes)» ni présenter de contre-projet. Cette initiative aurait pour effet d’inscrire dans la Constitution l’obligation d’accorder un soutien financier pour les vaches et les chèvres tant qu’elles portent leurs cornes. Le Conseil fédéral et le Parlement considèrent que la législation en vigueur prévoit déjà des soutiens financiers en faveur de la protection des animaux. (Le Matin)