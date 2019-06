Le col de la Flüela, qui relie Davos (GR) à la Basse-Engadine, est rouvert au trafic depuis mardi. Le Klausen, entre les cantons d'Uri et de Glaris, ouvre mercredi.

Le col de la Flüela n'avait plus été rouvert aussi tard depuis 20 ans, a indiqué mardi l'office des travaux publics des Grisons. La situation est presque analogue pour le Klausen. Cela fait 19 ans qu'il n'avait pas été ouvert aussi tard, a souligné le département des travaux publics du canton d'Uri.

Le col de la Furka, qui relie le Valais et Uri, devrait rouvrir le 14 juin et le col du Grimsel, entre les cantons de Berne et du Valais, le 15 juin au plus tôt. Le col du Nuffenen, entre le Valais et le Tessin, ne sera pas rendu au trafic avant le 22 juin. Le col du Gotthard reste fermé en raison des risques d'avalanches. (ats/nxp)