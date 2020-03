Le premier plan suisse de lutte contre les pandémies prévoyait la constitution obligatoire de stocks de masques et de combinaisons de protection, rappelle mercredi Robert Steffen. Il avait dirigé le groupe de travail chargé de mettre en place le plan dans les années 1990.

«Des discussions intensives ont été menées à l'époque sur les questions de matérielles», déclare Robert Steffen dans un entretien diffusé mercredi par les journaux en allemand du groupe de presse Tamedia. Le plan avait été élaboré sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

«Apparemment, cela a été négligé en partie par la suite», précise-t-il, en faisant référence aux équipements de protection actuellement manquants ou pas assez disponibles. «Beaucoup de ce qui est actuellement mis en oeuvre avait déjà été élaboré à l'époque», poursuit Robert Steffen. Une des préoccupations principales était d'éviter «une cacophonie fédéraliste» et de laisse la conduite au Conseil fédéral, selon lui. Cette question est désormais régie par la loi sur épidémies.

Médias et experts

Dans le système des soins, la priorité a été donnée à la mise en place d'unité de soins pour les thérapies intensives et le confinement. Cela signifie de renoncer aux opérations chirurgicales et, au mieux, de recourir à des cliniques spécialisées, des tentes et des salles d'exposition pour le traitement des personnes infectées, précise-t-il.

L'échange avec les médias et les experts est «extrêmement important» en situation de crise, remarque Robert Steffen. «Heureusement, cet aspect-là se passe bien en ce moment». Les médias, mais aussi les partis politiques, ont essentiellement suivi les recommandations du Conseil fédéral et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Il soutient l'action du gouvernement contre la propagation de la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). Si la Confédération helvétique avait pris des mesures restrictives plus rapidement, des protestations auraient éclaté au sein de la population et du corps médical. »Cela aurait été risqué", affirme-t-il. (ats/nxp)