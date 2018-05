La récolte des célèbres vignettes Panini bat son plein à l'approche de la Coupe du Monde de football en Russie à la mi-juin. Et la Suisse représente un débouché important pour le groupe. «Ce marché fait partie des plus importants au monde», a reconnu Ezio Bassi, le chef de Panini Suisse dans les colonnes du Tages-Anzeiger.

Il se refuse à donner des chiffres mais reconnaît que les Suisses achètent le plus de vignettes par personne. La fidélité des consommateurs helvétiques ne se dément pas à chaque Mondial et Panini sait les choyer. Si les photos des joueurs sont les mêmes partout dans le monde, les cartes autocollantes sont 40% plus épaisses et elles ont droit à une Gold Edition.

Des prix en hausse

Une différence qui a également tapé dans l’œil hors de Suisse. «Nous avons beaucoup de demandes de l'étranger pour les vignettes au cadre doré», se félicite Ezio Bassi. Le Pérou en est friand mais les Allemands, les Mexicains, les Américains ou encore les Espagnols ne sont pas en reste.

Panini monnaie ces exclusivités au prix fort. Comme l'a relevé l'agence Bloomberg, le paquet de cinq vignettes coûte en Suisse près de 80% plus cher que son équivalent aux États-Unis. Le prix du paquet n'est nulle part plus élevé qu'en Suisse. «Une personne qui vient du Brésil en Suisse avec une valise pleine d'images Panini peut se faire beaucoup d'argent», résume l'économiste Lucian Sobral.

Ezio Bassi dément l'étude citée par Bloomberg, qui se base sur de faux calculs, affirme-t-il. Ses auteurs évoquent un prix de 1,80 franc par paquet au lieu de 1,10 franc actuellement. Le patron de Panini Suisse reconnaît toutefois que les prix ont augmenté. «Comme partout en Europe, parce que les coûts des licences ont pris l'ascenseur ces dernières années.»

Une passion ruineuse

Les différences de prix peuvent être parfois considérables en Suisse, allant de 74 centimes chez Aldi et Lidl à 1,10 francs dans les kiosques Valora. Toutefois, pour obtenir ce prix chez les discounters allemands, il faut acquérir la boîte de 100 paquets, ce qui fait baisser le tarif à l'unité.

La passion des vignettes peut vite s'avérer ruineuse puisqu'il faut plusieurs centaines de francs pour compléter un album. L'édition actuelle compte 682 images, pour les 32 équipes présentes lors de la Coupe du Monde en Russie. A raison de cinq images par paquet, il faut donc en acquérir au moins 137, soit un total de 150 francs pour un prix de 1,10 franc par paquet. Mais il en faut bien plus pour arriver à ses fins, comme le savent les collectionneurs.

La nouveauté de l'édition suisse cette année se retrouve dans la dernière double page, qui est consacrée aux légendes du football comme Maradona ou Pelé. Les douze images ne font pas partie de la collection officielle mais elles sont une idée des experts en marketing de Coca-Cola Suisse. Pour les obtenir, il faut acheter des bouteilles d'un demi-litre ou les commander via la hotline clients. Histoire de rappeler que le football est avant tout une entreprise. (nxp)