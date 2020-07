De retour dans sa commune d'origine, dans un immeuble de Reconvilier (BE) situé face à l'ancienne fonderie Boillat, l'UDC Claude-Alain Voiblet mène la fronde contre l'obligation faite à des propriétaires de dépolluer leur terrain. L'ancien maire devenu un temps secrétaire général de l'UDC Vaud demande aux autorités municipales de porter son message auprès des instances cantonales bernoises.

L’analyse des sols pollués pendant des décennies a désigné des parcelles à Reconvilier et à Loveresse, pas toutes proches de l'usine métallurgique reprise en 1988 par Swissmetal: «Il n'y a aucune logique dans ce cadastre: le vent a soufflé les polluants au loin et parfois, lors d'une construction, la terre vient d'ailleurs», indique le maire Daniel Buchser, en citant le zinc, le cuivre et le cadmium. À Loveresse, les terrains touchées sont principalement situés en zone agricole.

«Pas à l'origine»

Désignés pollueurs, la Boillat et son repreneur UMS n’existent plus. Le canton se substitue par défaut. Ce que Claude-Alain Voiblet et le chauffagiste Pascal Schaer jugent inadmissible, c'est de faire payer des propriétaires «qui ne sont pourtant pas à l’origine de cette pollution aux métaux lourds».

Les parcelles polluées ont été désignées par quatre couleurs. Le rouge marque l'obligation d'assainir tout en bénéficiant de subventions cantonales et fédérales à hauteur de 80%. Il s'agira de dégrapper le terrain sur une trentaine de centimètres et de déposer la terre contaminée dans une décharge contrôlée.

À la charge du propriétaire

Le jaune et l'orange désignent une pollution qu'il n'est pas nécessaire d'éliminer aussi longtemps que le terrain reste en l’état, mais où la dépollution serait entièrement à la charge du propriétaire. Les zones vertes sont épargnées.

«En zone rouge, c’est le canton qui paie quasi toute la facture, alors qu’ailleurs, c’est le propriétaire qui devra passer à la caisse pour le tout. Il n’est pourtant en rien responsable de cette pollution! C’est totalement révoltant!», dénonce Claude-Alain Voiblet dans «Le Journal du Jura».

Lourdement pénalisé

Seconde inégalité, aux yeux de ce promoteur immobilier: «Celui qui a construit l’an dernier sur un terrain pollué a pu le faire sans autre et celui qui entreprend cette année des travaux sur une parcelle voisine se verra lourdement pénalisé».

Le maire comprend les mécontentement de certains propriétaires: «Mieux vaut se trouver en zone rouge qu'en zone orange», rapporte le maire. La valeur des terrains pollués est diminuée, mais personne n'a renoncé au jardinage. «On a jardiné pendant 35 ans et je n'ai jamais eu mal au ventre», rapporte le maire Daniel Buchser, dont le gazon est en zone orange.

Vincent Donzé