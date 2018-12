Le nouveau ministre suisse de l'économie, Guy Parmelin, rejette les accusations de vouloir appliquer la politique du lobby agricole. «Je fais une politique économique dans l'intérêt du pays entier, pas seulement pour une branche», déclare-t-il samedi dans la presse.

L'ancien agriculteur et vigneron vaudois rappelle dans un entretien, diffusé samedi par les journaux du groupe de presse Tamedia, qu'il a voté de temps en temps contre les positions des fédérations paysannes, lorsqu'il était au Conseil national. Il assure qu'il va défendre la politique du gouvernement dans son ensemble.

Le conseiller fédéral UDC reconnaît qu'il s'intéresse à l'agriculture et qu'il peut certainement donner des impulsions dans ce domaine. Ce n'était toutefois pas l'argument décisif pour passer de la défense à l'économie. «Au contraire, j'aurais pu éviter les ennuis si je n'avais pas changé» de département, souligne-t-il.

Libre-échange

Le ministre de 59 ans prévient déjà les milieux agricoles qu'il ne pourra pas «répondre à toutes les attentes», car il est conscient des intérêts divergents entre l'agriculture et le reste de l'économie, notamment en matière de libre-échange.

«Mais je crois qu'il peut y avoir des compromis et je me battrai pour de tels compromis». Il fait référence à l'accord de libre-échange avec la Chine. L'agriculture avait été associée aux discussions dès le début des négociations et avait finalement soutenu l'accord.

Son objectif principal en tant que ministre de l'économie est de permettre au plus de personnes possibles d'accéder à un emploi. Pour y parvenir, la Suisse doit anticiper au mieux les conséquences de la numérisation, explique M. Parmelin. «Cela a été négligé en partie par le passé. L'une des conséquences est que nous n'avons pas assez de spécialistes informatiques aujourd'hui». (ats/nxp)