Les commerces neuchâtelois n'auront pas la possibilité d'ouvrir deux dimanches par année, au lieu d'un seul actuellement. Le Grand Conseil a refusé mardi d'entrer en matière sur un projet de loi du groupe libéral-radical estimant que le sujet devait être discuté avec les partenaires sociaux.

Le Parlement a suivi la recommandation de la commission législative en acceptant par 58 voix contre 49 de ne pas entrer en matière sur la modification de la loi sur les heures d'ouverture des commerces. Le Conseil d'Etat avait aussi appelé au rejet de ce projet visant à autoriser l'ouverture des commerces deux dimanches par an.

Cette proposition devait permettre aux commerces locaux de s'adapter aux nouvelles habitudes d'achat et de lutter contre la concurrence des commerces bernois et de France voisine. «Il s'agit de permettre de travailler un jour de plus et non pas de l'imposer», a souligné l'auteur du projet, le PLR Fabio Bongiovanni.

Mais pour la majorité du Grand Conseil, ce sujet doit être discuté avec les partenaires sociaux. A ses yeux, ce projet de loi aurait porté préjudice aux personnes qui sont déjà dans des situations délicates, notamment les familles monoparentales. Il aurait aussi mis sous pression les travailleurs et favorisé les grandes surfaces. (ats/nxp)