Le recours aux électrochocs est suffisamment encadré en Suisse pour éviter les abus. Partant de ce constat, le Conseil fédéral refuse d'interdire cette pratique dans le traitement des maladies psychiques, comme le demande le conseiller national Erich von Siebenthal (UDC/BE) dans une motion.

Accord explicite du patient

L'électroconvulsivothérapie est employée en Suisse chez les patients souffrant de dépressions sévères. Elle n'est plus aussi brutale qu'autrefois. Avant le traitement, les patients reçoivent des substances relaxantes qui détendent les muscles et évitent les spasmes. Chaque intervention est minutieusement surveillée, explique le gouvernement dans sa réponse publiée jeudi.

Cette méthode n'est utilisée que lorsque les effets des antidépresseurs et de la psychothérapie ne sont pas suffisants. Elle requiert l'accord explicite du patient. Dans le cas où lui ou ses proches contesteraient le traitement, les cantons seraient tenus d'engager les démarches nécessaires.

Lobotomie et leucotomie

Si un professionnel venait à recourir à des thérapies obsolètes, les autorités cantonales de surveillance seraient dans l'obligation de prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à une interdiction définitive d'exercer. Si un traitement entraînait une lésion corporelle grave, voire la mort, il pourrait faire l'objet de poursuites pénales. Or le Conseil fédéral n'a pas connaissance de cas de ce type.

Dans sa motion, Erich von Siebenthal demande aussi d'interdire la lobotomie et la leucotomie. Ces méthodes sont aujourd'hui obsolètes et ne sont plus utilisées en Suisse, relève le gouvernement. De telles interventions correspondraient à des lésions corporelles graves et donneraient lieu à des poursuites pénales. De fait, les dispositions actuelles équivalent à une interdiction. (ats/nxp)