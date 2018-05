L'éboulement survenu lundi après-midi près de Coire n'a apparemment pas fait de victimes. La police grisonne n'a reçu aucun appel concernant des personnes portées disparues.

Des experts de l'office cantonal de la forêt et des dangers naturels sont sur place, indique mardi à l'ats un porte-parole de la police grisonne. L'éboulement s'est produit en montagne au fond du ravin de Scalära, entre Coire et Trimmis (GR). Cette zone située dans le massif du Montalin est connue pour ses éboulements. Certains témoins ont entendu le bruit et vu un nuage de poussière. (ats/nxp)