Les syndicats vaudois représentant les maîtres et les maîtresses d'école du primaire et du secondaire, réunis au sein de la Fédération syndical SUD-Education, s'opposent à la rentrée des classes le 11 mai pour l’école obligatoire et le 8 juin pour l’enseignement postobligatoire, si des garanties de sécurité ne sont pas apportées d'ici là.

Règles impossibles à tenir

Les syndicats constatent que la distanciation et les mesures d'hygiène ne peuvent pas être observées dans et autour des lieux de formation: «Ni le trajet du domicile à l’école en transports publics ou scolaires, ni les espaces de transition, cours, portes d’entrée, escaliers, couloirs, toilettes, ni les réfectoires, ni les classes, ni même les espaces de travail des enseignants et enseignantes ne permettent d’appliquer ces mesures».

«Nous appellerons à la résistance»

Si les mesures de sécurité – «y compris la généralisation des tests» – ne sont pas à la hauteur de la protection de la santé à l'école, la fédération syndicale SUD-Education «considèrera qu’il s’agira d’une situation de conflit collectif de travail et saisira l’Organe de conciliation, pour ouvrir la voie à toutes les mesures de lutte et de défense de la santé et de l’intégrité. Nous résisterons et nous appellerons à la résistance.»

Pas des cobayes

Les enseignants et enseignantes constatent que la question du rôle des enfants dans l’épidémie n'est pas établie et que des mesures de protection sanitaires claires doivent dès lors être prises partout, notamment pour protéger les personnes à risque ou des conjoints à la maison: «Il n’est pas question que les enfants, leurs familles, ainsi que les travailleurs et travailleuses des écoles et de l’accueil soient des cobayes destinés à vérifier l’évolution et le comportement de l’épidémie pour répondre à des intérêts économiques et politiques.»

E. F.