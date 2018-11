Les gagnants les plus heureux gagnent chacun un peu plus de 17'000 francs: ils sont six à avoir coché cinq numéros et le numéro chance.

Pour gagner, il fallait cocher les numéros 1, 22, 26, 30, 35 et 40. Le numéro «chance» est le 2, le «rePLAY» le 07 et le Joker 014833. Le montant en jeu lors du prochain tirage s'élève à 18,7 millions de francs, écrit la Loterie romande. (ats/Le Matin)