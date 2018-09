Pour avoir participé à une action antispéciste à Aubonne, en mars dernier, Pierrick Destraz a écopé la semaine dernière de quarante jours de prison avec sursis pendant deux ans, et 320 francs d’amende convertibles en huit jours de prison.

L’artiste et animateur vaudois avait dit sa volonté «de ne pas donner un rond» à l’administration. Le fils d’Henri Dès avait donc assuré qu’il passera 8 jours derrière les barreaux. Mais qu’y mangera le végane Pierrick Destraz? Est-il possible d’obtenir une alimentation végétalienne en prison?

Nous avons posé la question aux cantons romands. Réponse unanime: les différentes autorités pénitentiaires affirment toutes n’avoir jamais été confrontées à une telle demande. Seconde réponse, presque aussi unanime: des repas végétariens, oui; des menus végétaliens, non.

Impossible «pour des raisons logistiques»

«Les personnes détenues peuvent demander des repas végétariens ou sans porc. Pour des raisons logistiques, il ne serait pas possible de proposer de menu végétalien», explique Marc Bertolazzi, responsable de la communication du Département vaudois des institutions et de la sécurité.

Son de cloche comparable au bout du lac. Où il existe aussi des menus végétariens, «par contre, nous ne sommes pas en mesure d’assurer des féculents et légumes exempts de produits d’origine animale (lait, beurre, œufs, etc.)», précise le Département genevois de la sécurité.

La situation est la même dans le canton de Neuchâtel, nous a confirmé le chef du Service pénitentiaire Christian Clerici. Comme dans le Jura, nous a indiqué le Service juridique du canton, en charge des prisons.

L'exception qui confirme la règle

«En Valais nous avons un système assez souple. Plutôt que de distribuer une assiette toute faite un employé passe avec un chariot et le détenu dit ce qu’il désire. En clair il peut demander plus de pâtes et pas de viande. Ça fonctionne plutôt bien et ça permet aussi de limiter les déchets», détaille Georges Seewer, chef du Service de l’application des peines et des mesures. «Mais nous ne pourrions pas assurer un menu purement végane.»

Il existe cependant une exception: Fribourg. «Bien que contraignant au vu de notre organisation, il est tout à fait possible de proposer un menu végane pour les personnes qui le souhaitent», assure Steve Gafner, Chef de cuisine de l’EDFR, l’Établissement de détention fribourgeois. Mais il précise que le cas ne s’est jamais présenté. «Nous avons actuellement un végétalien en détention mais il consomme des produits laitiers et les œufs contenus dans des préparations comme les pâtes, desserts ou sauces», raconte-t-il.

«Je ne vais pas mourir de faim ni brûler la prison»

Bref, pour l’instant, pas de menu végane dans les prisons romandes. Pierrick Destraz devra donc manger végétarien. Ou se priver... «Le jour J, je poserai la question de savoir si c’est possible ou pas. Mais je ne suis pas surpris que ça n’existe pas car le mouvement est tout de même relativement nouveau. Mais pour moi on parle de huit jours: je ne vais pas mourir de faim ni brûler la prison pour protester», réagit Pierrick Destraz.

«À terme ce serait tout de même bien que le choix existe. Le véganisme est habituellement fondé sur des convictions qui devraient être respectées. D’autant que contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas très compliqué de cuisiner végane», plaide-t-il.

Demain ou après-demain, les services pénitentiaires seront en tout cas à coup sûr face à cette question, et pour des peines bien plus longues. Et elles devront y répondre. Pourront-ils et voudront-ils s’adapter? Ou est-ce au prisonnier de le faire? (Le Matin)