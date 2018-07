Soucieux de protéger les animaux sauvages et domestiques, l’écologiste biennois Urs Scheuss a obtenu une réduction des décibels, lors du traditionnel feu d’artifice tiré le 31 juillet sur le lac de Bienne. Le «Big Bang» sera amputé des coups de semonce marquant le début et la fin du programme.

À Moutier, c’est un peu différent, mais la même volonté de faire moins de bruit a été affichée. Le Conseil municipal a rappelé «quelques règles à observer» pour assurer la sécurité et la tranquillité de la population. Si la célébration de la Fête nationale sera «l’occasion d’allumer des engins pyrotechniques», l’art. 22 du Règlement communal de police stipule qu’«il et interdit de provoquer du bruit possible à éviter».

En conséquence, «l’utilisation de pétards est interdite, même en journée, les autres jours que le 1er août». Une disposition qui s’applique «en particulier aux enfants». qui jouent avec des pétards avant et après la Fête nationale. Au fronton de la commune: collaboration, compréhension et... discipline. Pour un 1er août «synonyme de fête et non pas de nuisances». (Le Matin)