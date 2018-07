Depuis quelques jours, les figurines audio Disney envahissent les foyers suisses. Les petits jouets font partie de la nouvelle promotion Migros, lancée le 3 juillet. Pour chaque tranche de 20 francs, les consommateurs se voient remettre un point. Dix points donnent droit à une figurine gratuite. Or, contrairement aux autres actions du géant orange ou d'autres grands distributeurs de Suisse, celle-ci se fait uniquement via l'application de la chaîne de magasins. Une première, écrit Tio.ch/20 minuti.

Conséquence: les gens ne reçoivent plus de petits autocollants à la caisse qu'ils peuvent ensuite coller dans un livret. A la place, les clients se font créditer des tampons digitaux directement sur leur compte Cumulus. Pour cela, ils doivent télécharger l'app Migros, lier leur compte cumulus et activer la carte à tamponner. Lors de l'achat, il suffit de montrer sa carte cumulus pour se faire créditer les tampons. Le hic: pour profiter de l'actuelle promotion, il est indispensable de disposer d'un smartphone, précise le quotidien tessinois qui ajoute: «Avec sa décision, Migros risque d'exclure les consommateurs qui, pour une raison ou une autre, ne dispose pas d'un tel dispositif.»

«Indispensable d'expérimenter de nouvelles choses»

Contactée, la porte-parole Migros, Martina Bosshard, assure: «L'app est très appréciée et utilisée par nos clients, en particulier par les familles.» Elle précise cependant: «A la fin de la promotion, nous ferons un sondage et nous analyserons les résultats afin de planifier nos prochaines actions. Notre objectif est d'améliorer et de développer notre offre. C'est pour cela qu'il est indispensable d'expérimenter de nouvelles choses de temps à autre.»

Reste que Tio.ch/20 minuti pointe un autre problème: avec le nouveau système, il n'est désormais plus possible de récupérer des points de la part d'amis ou de membres de la famille. Raison pour laquelle le distributeur a prévu une série de mesures afin de s'assurer que les gens accumulent suffisamment de tampons digitaux: «Lors des premiers jours de l'action, les clients recevront pour chaque achat dépassant les cent francs un bon physique pour une figurine audio gratuite. Nous avons aussi prévu trois jours durant lesquels un achat de vingt francs donnera droit à deux tampons digitaux au lieu d'un.»

(Le Matin)