Trafic très perturbé sur la ligne Genève-Aéroport - Lausanne ce lundi. La voie entre Versoix et Genève est interrompue. Les trains Intercity IC 1 sont supprimés entre Lausanne et Genève-Aéroport. Les Intercity IC 5 entre Morges et Genève-Aéroport sont supprimés, ont annoncé les CFF vers 16h15.

Interruption: Nyon - Genève https://t.co/wJqX0zDHp9 — Railinfo CFF (@railinfo_cff) 11 juin 2018

Les trains grandes lignes IR 15 et IR 90 sont également supprimés. De même pour les trains RE entre Coppet et Genève. Les trains régionaux Coppet - Lancy-Pont-Rouge sont aussi supprimés entre Versoix et Genève. Des trains de navette circulent en revanche entre Genève et Genève-Aéroport.

La durée de l'interruption est indéterminée, ont précisé les CFF sur leur site.

