Au JURASSICA Museum, à Porrentruy (JU), petits et grands ont de quoi s’émerveiller. Une excursion parfaite pour découvrir le monde des dinosaures qui ont laissé tant de traces dans le canton du Jura. «JURASSICA est une destination idéale pour les vacances d’automne,» précise Rachèle Gigandet, chargée de communication de l’institution dont la paléontologie est une force.

Il est vrai, la diversité est au rendez-vous. Un musée, avec de nombreux fossiles ayant vécu, il y a 150 millions d’années, saura impressionner des familles entières. Ce n’est pas tout. Le site propose aussi un jardin botanique et un parcours didactique au cœur de la forêt de Courtedoux où de véritables traces de dinosaures vous attendent de pied ferme.

Pour les enfants, le grand moment de la visite sera certainement les fouilles du Banné où ils ont la possibilité de se glisser dans la peau d’un vrai paléontologue. «Ils ont les outils nécessaires à disposition, poursuit Rachèle Gigandet, et ils ont la possibilité d’extraire d’authentiques fossiles comme des ammonites, avec leur coque héliocoïdale, qui ont vécu dans la mer qui recouvrait alors la région.»

Tortues d’aujourd’hui et d’autrefois

Le musée abrite des expositions permanentes et temporaires. Cet automne, il est encore au diapason des tortues, celles d’aujourd’hui, bien vivantes, et celles fossilisées. «Cela permet aux visiteurs, explique encore la chargée de communication, de comparer ces espèces et de se rendre compte de leur évolution. De très nombreux témoins avaient été retrouvés dans le sous-sol jurassien lors des fouilles de l’autoroute A16.» Et Rachèle Gigandet d’ajouter: «Grâce au soutien de la Loterie Romande, nous pouvons proposer des expositions diverses au public sans parler de tout un programme de médiations et d’animations qui a pu être développé. »

Quant au nom JURASSICA, il est régulièrement confondu avec celui de la série «Jurassic World» de Steven Spielberg. Mais que les visiteurs se rassurent: les T-Rex ne risquent pas de débouler au détour d’un buisson. (Le Matin)