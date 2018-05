Les syndicats genevois font front commun contre l’entreprise de construction D’Orlando qu’ils ont accusée hier de «détourner l’argent des travailleurs». En cause, le paiement des cotisations de l’assurance perte de gain. Depuis juin 2017, près de 200 salariés du secteur du gros œuvre se voient ponctionner 4,036% de leur salaire au lieu de 1,15% auparavant. Soit un quadruplement des versements qui fait «baisser le salaire réel des employés parfois de plus de cent francs», dénoncent-ils. Ce serait la seule entreprise à agir de la sorte dans le canton.

«Nous avons été alertés à l’automne et avons interpellé l’entreprise D’Orlando. Malgré nos demandes, aucune explication valable ne nous a été fournie», s’insurge Yves Mugny, d’Unia. Pour le secrétaire syndical, la Convention nationale (CN) du secteur principal de la construction, qui règle ces questions, est claire: le paiement des primes est divisé à parts égales entre employé et employeur. D’après un mémo syndical édité au niveau national, la cotisation maximale prélevée sur le salaire des ouvriers ne devrait pas dépasser les 2%. Ici, elle est du double. «Le contrat d’assurance que nous a transmis D’Orlando mentionne une prime de 2,3%, ce qui est conforme aux prélèvements d’avant-juin 2017. Le passage à 4% est incompréhensible et permet à l’entreprise d’empocher indûment quelque 25 000 fr. par mois, soit la part patronale de la cotisation et un surplus injustifié», calcule Yves Mugny.

Consulté, le secrétaire romand du syndicat Unia estime que cela est illégal et doit être dénoncé. Les syndicats demandent la mise en conformité de l’entreprise et la rétrocession des montants perçus en trop. «Sans réponse satisfaisante de D’Orlando, nous entamerons des actions fortes avant l’été», prévient Yves Mugny.

Contactée, la société nous a fait parvenir le courrier envoyé aux syndicats. Elle y confirme appliquer «un taux de 4,036% du salaire de nos employés» tout en relevant que cela est «conforme à l’article 64 de la Convention nationale». Fabrice D’Orlando, directeur de l’entreprise, précise «que ces conditions particulières permettent de pallier les salaires et les charges payés par l’entreprise les 29 premiers jours d’absence. Notre entreprise a toujours respecté la loi. Cette modification est parfaitement légale, notre contrat sera modifié dès janvier 2019 selon la Convention nationale.»

Le patron déplore que les syndicats alertent les médias afin de monter cette affaire en épingle dans un contexte pour le moins tendu dans le secteur de la construction depuis de longs mois. Une situation que reconnaissent les syndicats: «Nous avons affaire désormais à des patrons pyromanes, qui ont adopté une attitude jusqu’au boutiste», répond Thierry Horner, secrétaire syndical au Sit (Syndicat interprofessionnel de travailleurs). (Le Matin)