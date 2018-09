«La circulation toujours plus intense cause problème pendant la désalpe.» Interrogé mardi par 20 Minuen, un paysan de Suisse orientale se plaint du manque de compréhension et de patience dont font preuve les automobilistes. Selon lui, nombre d'usagers de la route klaxonnent, lèvent les mains au ciel et insultent les fermiers quand ils ne peuvent pas passer assez rapidement: «Ce sont surtout les gens de la ville, qui ne connaissent pas ce genre de situation, qui réagissent négativement.»

Bouses de vache et temps d'attente trop long

Des propos que Marco Bolt, du centre saint-gallois de l'agriculture, ne peut que confirmer: «J'ai déjà souvent assisté à ce genre de scènes.» Et d'ajouter: «Les automobilistes s'excitent quand ils roulent dans les bouses de vache ou s'ils doivent attendre trop longtemps.»

«Nous sensibilisons nos agriculteurs»

Même son de cloche – si on ose dire – auprès d'Andreas Widmer, directeur de l'association saint-galloise des agriculteurs: «Tant les automobilistes que les fermiers nous appellent pour se plaindre.» Le trafic routier toujours plus important ne ferait qu'envenimer le conflit.

Autre problème: selon lui, les gens sont de moins en moins patients, surtout lorsqu'ils doivent se rendre au travail. Raison pour laquelle Andreas Widmer appelle à la compréhension mutuelle. «Nous sensibilisons nos agriculteurs pour qu'ils évitent au maximum les routes très fréquentées.»

(Le Matin)