Une locomotive de manœuvre a déraillé jeudi matin à la gare zurichoise d'Oerlikon. Personne n'a été blessé dans l'incident mais les voies 6 et 7 sont pour l'heure fermées et les trains régionaux S15, S16 et S17 sont limités.

Il faut compter avec un temps de trajet plus long, indique un porte-parole des CFF. Et d'ajouter que tous les autres trains circulent selon l'horaire. La situation devrait être réglée d'ici midi.

Zürich Oerlikon: Rangierlok bei tiefem Tempo mit einem Drehgestell entgleist. Niemand verletzt. Aktuell nur S15, S16 und S21 betroffen. Infos zur Betriebslage: https://t.co/ae1mpASnCe — SBB Medienstelle (@sbbnews) 12 avril 2018

De l'autre côté de la Suisse, dans le canton de Vaud, la voie entre Allaman et St-Prex sur la ligne Lausanne-Genève n'est ouverte au trafic ferroviaire que de façon restreinte. Les trains régionaux S3 et S4 sont supprimés, détaillent les CFF sur leur site internet. Des bus de remplacement relient Allaman à Etoy et St-Prex.

L'ex-régie fédérale invoque des «travaux exceptionnels» sur ce tronçon. De ce côté de la Sarine, la situation devrait être réglée d'ici 7h30. (ats/nxp)