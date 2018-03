L'organisation paysanne Uniterre a déposé mardi à Berne, à la Chancellerie fédérale, une pétition pour un prix du lait correct - 1 franc par litre -, afin de permettre aux producteurs de «vivre dignement». Ce texte a récolté 24'945 signatures en quatre mois.

Le succès de cette pétition montre que c'est un sujet qui touche les consommateurs, de plus en plus sensibles à la juste rémunération des paysans, a indiqué Uniterre. Les études de la Fédération romande des consommateurs (FRC) révèlent en effet que ces derniers sont prêts à payer plus cher le litre de lait s'ils sont assurés que la part supplémentaire revient aux producteurs, explique le communiqué.

Les Stations fédérales de recherche en agronomie ont montré que le coût de production d'un litre de lait est de 1 franc en moyenne. Or, pour les producteurs de lait d'industrie (lait de consommation), on est loin du compte: ils sont payés en moyenne 55 centimes par litre. Face à cette situation catastrophique, chaque jour des producteurs de lait prennent la lourde décision de cesser cette activité.

Désastre

Uniterre se demande «jusqu'où va aller ce désastre». L'organisation craint que l'on arrive à une production helvétique insuffisante, qui entraînera l'importation de lait des pays de l'Est ou de l'Europe plus largement. Or selon Uniterre, les consommateurs ne souhaitent pas cela, au vu de l'acceptation le 24 septembre 2017 du contre-projet pour la sécurité alimentaire.

L'organisation paysanne attend maintenant du ministre de l'agriculture Johann Schneider-Ammann qu'il mette en place des solutions pour que la valeur ajoutée de la production laitière soit répartie équitablement le long de la chaîne de production, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. (ats/nxp)