Présence de Keller-Sutter

Pour sa première participation à une assemblée des délégués de son parti en tant que conseillère fédérale, Karin Keller-Sutter a défendu samedi les valeurs du PLR. La Saint-Galloise a aussi présenté sa vision de la politique.



«Davantage de leadership au Conseil fédéral, un gouvernement plus déterminé, la fin des cavaliers seuls, davantage de consensus et de concordance. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour être à la hauteur de ces attentes», a déclaré Karin Keller-Sutter devant les délégués.



La nouvelle cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a souligné que ces valeurs correspondaient aussi à ses convictions personnelles. «Je suis toutefois bien consciente que l'influence que peut exercer une personne seule est limitée, particulièrement dans notre système politique».