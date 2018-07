La situation est dramatique en Grèce. De violents feux de forêt ravagent actuellement diverses régions autour d'Athènes. La station balnéaire de Mati est particulièrement touchée. Elle a été noyée sous les flammes lundi soir. On dénombre pour l'heure au moins 79 morts., selon un dernier bilan de pompiers, mercredi matin.

La Grèce est une destination de vacances appréciée des Suisses, surtout en été. Voilà pourquoi de nombreux touristes helvétiques inquiets se demandent s'il est encore possible de s'y rendre. Contacté par Blick, Hotelplan Suisse affirme qu'actuellement douze touristes suisses se trouvent dans la région d'Athènes: six sont dans la capitale même et les six autres font un tour avec une voiture de location. La porte-parole du voyagiste Prisca Huguenin-dit-Lenoir explique: «Dans la capitale, la situation n'est pas encore dangereuse. Nous avons cependant pris contact avec ceux qui font un tour en voiture afin qu'ils évitent les régions à risques.»

Pas de voyages annulés pour le moment

Des recherches du quotidien alémanique montrent par ailleurs que mardi à midi il était toujours possible de se rendre à Athènes en avion sans problèmes. Le trafic intérieur, notamment celui vers les nombreuses îles grècques, n'était pas non plus perturbé.

Kuoni conseille à toutes les personnes ayant prévu de se rendre en Grèce au cours des prochains jours de «bien s'informer avant le départ». «En cas de doutes, veuillez contacter votre agence de voyage.» Les régions actuellement touchées par les feux de forêt sont Mati et Rafina tout comme Nea Makri, une localité située plus au nord. Des incendies se sont également déclarés à l'ouest d'Athènes, dans la région tout autour de Kineta.

Jusqu'à présent, ni Kuoni ni Hotelplan n'ont dû annuler des voyages vers la Grèce. Les voyagistes observent néanmoins la situation avec attention et se tiennent prêts à prendre des mesures en cas de besoin. (Le Matin)