Dans les échanges généralement polis et feutrés entre les politiciens suisses, le ton détonne et étonne. Le président du PDC suisse, Gerhard Pfister, s'en est pris violemment dimanche au conseiller national Carlo Sommaruga (PS/GE).

Celui-ci a fait quelques tweets sur les événements de Genève et les manifestations pour défendre les femmes après les agressions de la semaine dernière. Le président du PDC Gerhard Pfister (PDC/ZG) a alors commenté un tweet: «Sommaruga est le digne successeur du clown politique Jean Ziegler. Genève est punie par les politiciens qui vénèrent les dictateurs et les machos de gauche». Ou encore: «Sommaruga est un des plus gros hypocrites sous le soleil de Genève».

Contre un antisémite comme Sommaruga un camomille ne serve à rien. — Gerhard Pfister (@gerhardpfister) August 12, 2018

Un député socialiste genevois, Sylvain Thévoz, intervient à propos de ce tweet, appelant les membres du PDC à «servir une camomille» à leur président pour le calmer. Au contraire, le Zougois persiste et finit par déraper: «Contre un antisémite comme Sommaruga une camomille ne sert à rien».

Pour Carlo Sommaruga, c'en est trop: «Je lui ai écrit hier soir un message privé pour m'étonner qu'il se situe sur le plan pénal avec ses insultes. Ce matin, je suis très surpris qu'un président de parti se laisse aller à de telles attaques personnelles».

Y a-t-il un passif entre les deux hommes qui expliquerait cette soudaine agressivité? «Non, je ne vois pas. J'ai l'impression que c'est sa manière de faire. Je ne le fréquente pas en commission, nous ne sommes pas sur les mêmes thèmes politiques. Je ne m'explique pas du tout cette montée d'agressivité à mon égard».

Interrogé ce matin, le président du PDC persiste en précisant: «M. Sommaruga est un fervent adorateur de Fidel Castro, un dictateur socialiste. Cela le rend indigne de confiance lorsqu'il agit en tant qu'avocat des droits de l'homme. Je souligne simplement cette contradiction». (Le Matin)