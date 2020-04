«Je trouve sidérant que la Confédération, les cantons et les communes ne fournissent pas au moins un set de 50 masques à chaque habitant de ce pays. On pourrait déconfiner plus vite». L'ancien ministre jurassien Pierre Kohler a décidé d'empoigner le problème et de venir en aide à l'économie de son canton par un geste spectaculaire et généreux.

Pour les petites entreprises

En partenariat avec l'agence immobilière Les forestiers du Jura, Pierre Kohler précise: «Nous avons acquis 100 000 masques, qui seront distribués gratuitement notamment aux petites entreprises, commerçants et indépendants, domiciliés dans la République et Canton du Jura, qui peuvent adresser leur demande sur l’adresse internet www.lesforestiersdujura.ch :»

50 masques par personne

Pierre Kohler constate que, à l’exception de Porrentruy, les collectivités publiques n’ont jamais distribué de masques à la population et notamment à ceux qui seront en première ligne dès la semaine prochaine: «Nous avons donc pris la décision d’offrir à ces personnes un lot de 50 masques, au maximum 5 par entreprises, dans la limite de notre stock.» Sont concernées les personnes travaillant dans les boulangeries, boucheries, magasins d’alimentation, maraîchers. librairies, kiosques, taxis, fleuristes, salons de coiffure et salons de beauté.

Le filon

Les initiants espèrent que cette action fera bouger les autorités pour qu'elles distribuent des masques et permettre aux petits commerces et indépendants d’accueillir leurs clients en toute sécurité. Mais, où les a-t-il trouvés tous ces masques? Au cas, où des entreprises voudraient en acheter, on devrait en trouver sur le site: www.my-store.ch/fr/sanitrade

E.F.