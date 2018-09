«Notre train en provenance de Delémont avait quelques minutes de retard à Bienne et l’ICN en partance pour Morges et Genève sur le même quai n’a pas attendu la correspondance: il nous a filé sous le nez alors que nous avions le doigt sur l’ouverture des portes», témoigne un homme d’affaires jurassien. Bien d’autres ont raté leur rendez-vous et la colère s’est exprimée aux guichets.

Depuis qu’ils doivent changer de train à Bienne, les Jurassiens se sentent quantité négligeable. Les plus mécontents ont reçu un bon de six francs, mais leurs doléances s’exprimeront par écrit.

Sur le quai 1, ce sont les trains en partance pour La Chaux-de-Fonds et Moutier qui ne sont pas partis à 8h20 de Bienne. Motif: une locomotive en panne entre Bienne et Sonceboz. Là, tous les écoliers n’étaient pas mécontents de rentrer à la maison...

À 9h16, rebelote: «Exactement pareil: l’ICN allait repartir de Bienne sans attendre les passagers en provenance de Delémont», témoigne l’ancien maire de la capitale jurassienne, Pierre Kohler, qui venait de passer une heure à Bienne. L’ancien conseiller national a maintenu la porte du wagon-restaurant ouverte pour permettre le transfert des passagers. L’ICN est parti avec deux à trois minutes de retard.

«J'assume totalement»

Pierre Kohler assume son geste, photo à l’appui: «J’ai permis à des dizaines de personnes des inconvénients qui auraient pu coûter très cher aux CFF et aux personnes concernées. Rendez-vous annulés, avions manqués...».

«Le train n’est parti qu’avec une minute de retard. Retard vite rattrapé! », reprend Pierre Kohler. «Les chefs de trains provenant de Zürich manquent totalement de jugeotte et créer des problèmes considérables à des centaines de clients», poursuit le politicien devenu galeriste à Porrentruy. Sa conclusion: «Je ne conteste pas qu’un train parte lorsqu’il y a du retard. Mais c’est inadmissible de laisser partir une correspondance lorsque l’autre train arrive en gare». (Le Matin)