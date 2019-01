Ce soir l’émission «Infrarouge» sur la «RTS» remet la compresse autour de l'affaire Pierre Maudet. On y retrouvera des acteurs de l’assemblée d’hier, sauf qu’il n’y aura pas de vote à bulletin secret et que le président Alexandre de Senarclens a déjà perdu. Pierre Maudet a donc bien joué son coup, «well done old chap», comme l’ironisent certains sur les réseaux sociaux. Ce vote très émotionnel lui redonne une certaine légitimité au sein du parti et un peu au-delà. Mais le PLR paie le prix fort de sa division en lavant son linge sale sur la place publique.

Mensonge contre vérité ?

Les réactions sont vives ce matin entre les déçus et les réalistes: ceux pour qui le mensonge est intolérable et ceux pour qui il est pardonnable. Enfin il y a ceux qui n'en savent rien comme les 56 abstentionnistes d'hier soir. Un participant a dit: ««Nous sommes face à un choix cornélien. Le fil rouge, c'est le mensonge. Et nous avons le choix entre accepter cela ou perdre une locomotive électorale...» Finalement, les gens n'ont pas choisi entre le camp du mensonge et celui de la vérité. Ils ont choisi entre Pierre Maudet et ses contempteurs, qui se sont notamment rangés derrière le diktat de la présidente du PLR Suisse, Petra Gössi.

Le feuilleton continue

Fort de sa courte victoire sur la confiance, Pierre Maudet peut attendre le temps judiciaire avec davantage de sérénité. Serait-il même inculpé, puis condamné en première instance pour avoir obtenu un avantage ici ou là, se retira-t-il pour autant? Probablement que non, car le temps de la justice comprend les voies de recours et bien entendu que l’homme qui se sent innocent, et à demi-pardonné par la majorité des siens, ne s'en privera pas. Pierre Maudet sera encore là au mois de juin pour toucher son salaire. «Des sommes substantielles»

Ce matin certains doivent se mordre les doigts de la tournure des événements, à commencer par les conseillers nationaux Christian Lüscher et Hugues Hiltpold (qui vise le Conseil des Etats), ou Benoît Genecand auparavant. Ils ont tous prié «Pierre» de s’en aller. Le premier, vice-président du PLR Suisse, a repris hier soir toute l'affaire et déclaré: «Pierre, tu n'es pas un homme d'argent, as-tu dit, mais il faut reconnaître que ces dernières années, tu as reçu des sommes substantielles.» L'intéressé a ironisé sur les propos de son camarade: «que je savais brillant avocat, et que je découvre ce soir procureur». Une bonne ambiance pour la campagne des élections fédérales 2019.

(Le Matin)