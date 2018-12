En terme de couverture médiatique, Pierre Maudet détient sans doute, après Donald Trump à l'international, le titre d’homme politique de l’année 2018. Depuis que les circonstances de son voyage a Abu Dhabi ont commencé à faire des remous cet été, il ne s’est plus passé une semaine sans que le conseiller d’Etat ne fasse l’objet de révélations ou d'appels à la démission en cascade.

Et bien, cette année s’achève sans que le magistrat ait renoncé à sa charge, certes revue à la baisse par ses pairs. «J'ai l'intime conviction que je suis innocent». C'est qu'il a déclaré, non sans un certain culot, sur le plateau de la« RTS» le 27 novembre dernier. C'est ce qu'il a redit dans «Le Temps» du 20 décembre. Tout en admettant: «Je ne m’exonère pas de ma responsabilité, je suis lucide sur le fait d’avoir menti». Ainsi peut-on être un menteur et un innocent. Et un politicien.

Un alibi financier démonté

Cela fait bientôt quatre mois que la plupart des gens ont l'impression que non, on ne peut pas. Le 30 août, le Ministère public genevois a mis une bombe sous son fauteuil en guise de «mise en prévention pour acceptation d'un avantage», qui a fait exploser son immunité. Depuis le mois de mai déjà, les secrets de son curieux voyage offert par le cheikh Mohamed Bin Zayed empoisonne sa conscience et les rédactions de certains médias qui cherchent à le confondre. Son alibi financier n'a pas tenu longtemps. Il était bien invité tous frais payés au Grand Prix de Formule 1. Pourquoi l'avoir caché ? On ne le sait pas encore.

Le «temps de la justice»

Mentir n'est pas un délit pénal, sinon nous finirions tous un jour en prison. Aucun politicien ne saurait soutenir qu'il n'a jamais menti à quiconque. Ensuite, tout est affaire de circonstances atténuantes ou aggravantes. Pierre Maudet parle du « temps de la justice » pour établir son innocence, le contraire lui paraissant impensable. Mais ce temps est long, à rallonges. Même s’il est condamné en première instance, les recours au canton, voire au Tribunal fédéral font partie de ce temps de justice, qui permet de réparer l'injustice...

Victimes expiatoires

Contrairement à lui, deux autres figures de la politique romande ont préféré jeter l’éponge. Épuisée par une courte mais intense campagne médiatique, Géraldine Savary a décidé de se retirer pour avoir dissimulé un don du milliardaire Frédérick Paulsen en 2011. Guillaume Barrazone, lui aussi invité en 2017 au fameux Grand Prix, en a fait de même après la révélation de ses notes de frais. Pour l’une et l’autre, il n’y a pas eu de temps de justice, le temps de la polémique a suffi. En se retirant, ils ont expié leur faute et on leur a immédiatement foutu la paix. Ce qui démontre aussi la relative gravité de leurs actes.

Des élus très populaires

Dans les trois cas, Pierre Maudet, Géraldine Savary ou Guillaume Barazzone étaient (ou le sont encore) des élus très populaires. Ce sont des gens engagés du matin au soir et sept jours sur sept pour la vie politique. Leurs opinions de tendance socio-démocrate et humaniste, sont en phase avec une bonne partie des citoyens romands. Ils n'ont jamais triché sur leurs orientations politiques. Les trois sont dans la tourmente pour des questions d'argent: 50 000 francs pour un voyage en famille, 40 000 francs pour des note de frais, 7000 francs pour un don de campagne.

Ces sommes sont finalement peu de choses en regard de l'argent qui circule chaque jour en Suisse sous le nez des politiciens. On a l’impression que l'on s’attaque à des élus qui ne sont pas parmi les plus profiteurs du système, ni parmi les plus motivés par l'argent justement. Pierre Maudet a-t-il eu finalement raison de ne pas avoir procédé à un suicide expiatoire comme ses deux collègues? Suspense... Il attend l'assemblée de membres de son parti du 15 janvier. «Ce n'est pas la pointe du parti qui doit se prononcer, mais la base», dit-il. Mais sur quelle base si le temps de la justice n'est pas encore arrivé?

Il est bien parti pour tenir le haut de l'affiche encore en 2019.

(Le Matin)