Le conseiller d'Etat Pierre Maudet n'est plus membre de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP). Il est remplacé à ce poste par son collègue du gouvernement genevois Mauro Poggia.

Ce changement est la conséquence logique de la réorganisation du gouvernement genevois, qui est intervenue la semaine dernière. Pierre Maudet, qui est poursuivi pour acceptation d'un avantage par la justice genevoise en lien avec son voyage à Abu Dhabi, s'est vu retirer le département de la sécurité.

Pierre Maudet avait été élu président de la CCDJP en avril 2018. Il avait toutefois suspendu son mandat de président en septembre dernier, quand le Ministère public avait annoncé l'ouverture d'une enquête pénale à son encontre. (ats/nxp)