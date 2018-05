L'armée suisse pourrait économiser jusqu'à un milliard de francs lors de l'achat de nouveaux avions de combat, si elle renonçait aux commandes compensatoires, affirme le patron de Pilatus, Oskar J. Schwenk. Il dit ne pas être intéressé par de telles contreparties.

Pour réaliser une telle économie, «nous devons renoncer à une commande pour la Suisse et acheter à l'usine», explique M. Schwenk, 73 ans, dans un entretien diffusé dimanche par le SonntagsBlick.

«Quand Pilatus construit des avions d'entraînement pour d'autres armées et doit accorder des affaires compensatoires, on augmente le prix d'achat de 15 à 20%», ajoute-t-il. «C'est normal».

Le constructeur aéronautique suisse, basé à Stans (NW), et l'entreprise d'armement RUAG, en mains de la Confédération helvétique, figurent sur la liste des bénéficiaires potentiels de commandes compensatoires dans le cadre de l'achat de nouveaux avions militaires.

Confédération avertie

Pour M. Schwenk, de telles pratiques sont intéressantes, seulement si elles apportent des technologies, qui font évoluer l'entreprise. Il ne veut pas travailler pour des Américains ou des Suédois, qui connaissent déjà sa société. Il en a déjà informé la Confédération, dit-il. Le Conseil fédéral a fixé l'enveloppe à 8 milliards de francs pour le renouvellement de la flotte militaire suisse, un montant qui devra aussi servir pour un nouveau système de défense sol-air. Cinq jets seront évalués.

De ce côté-ci de l'Atlantique, on retrouve le Gripen E suédois (Saab), le Rafale français (Dassault) et l'Eurofighter européen (Airbus). S'y ajoutent deux avions américains: le successeur du FA-18, le Super Hornet de Boeing, et le F-35A de Lockheed-Martin. (ats/nxp)