Pipilotti Rist et le WWF ont proposé dimanche à Berne une performance artistique et aquatique pour dénoncer la disparition des coraux. Le public était invité à plonger dans une piscine publique, transformée en décor marin par l'artiste suisse.

Le public, invité à porter des maillots clairs ou colorés, a pu nager dans la piscine couverte d'Hirschengraben à Berne, aménagée par l'artiste. Près de 500 personnes ont participé à la performance gratuite, a indiqué le WWF.

En plongeant dans cet univers corallien fictif, les visiteurs devenaient des éléments de l'oeuvre de l'artiste. En guise de récompense pour leur contribution, les participants ont reçu un bijou individuel en plastique, que Pipilotti Rist a fait réaliser à base de déchets flottants ramassés sur les plages.

Les récifs coraliens abritent un quart de tous les poissons qui y vivent, indique l'organisation environnementale dans un communiqué. Or près de la moitié des coraux ont déjà disparu à l'échelle planétaire. Les plus grandes menaces qui pèsent sur eux sont le réchauffement des océans et leur acidification. Ces deux phénomènes sont provoqués par les changements climatiques. (ats/nxp)