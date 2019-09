Bienne (BE)

Les pompiers ont dû intervenir vendredi soir à 23h10 à cause d'un incendie survenu dans le parking souterrain d'un immeuble en construction, à Bienne. Ils ont rapidement maîtrisé la situation. La police privilégie une piste criminelle.

Il n'y a pas eu de blessé. Mais l'entrée du parking souterrain, une façade et un échafaudage ont été fortement endommagés par le feu et la fumée, à la rue de l'Allée, non loin du local des pompiers.

La fumée qui s'échappait du parking s'est introduite dans plusieurs appartements. Les dégâts sont pour l'heure estimés à plus de 100'000 francs, selon la police bernoise qui lance un appel à témoins.

