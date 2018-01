L'initiative «No Billag» veut supprimer la redevance radio-TV. Les émissions devront être financées uniquement par des fonds privés. Actuellement, l'offre de la SSR est subventionnée aux trois quarts par la redevance. La branche de l'audiovisuel en Suisse dépense 2,4 milliards de francs par année. Si l'offre était réduite, les recettes publicitaires pourraient aller dans la poche d'investisseurs étrangers. Aujourd'hui déjà, 40% du chiffre d'affaires de la publicité revient aux fenêtres publicitaires des chaînes étrangères. La redevance de réception est actuellement de 451 francs. Elle devrait passer à 365 francs par ménage dès 2019 en cas de rejet de l'initiative. La part revenant à la SSR sera plafonnée à 1,2 milliard de francs par an. Dans les pays voisins, les chaînes de service public sont aussi soutenues par l'Etat. France Télévisions reçoit 3,5 milliards de francs, les allemandes ARD et ZDF 10,1 milliards de francs, l'italienne RAI 3,2 milliards et l'autrichienne ORF 1,1 milliard.

Les partisans de l'initiative «No Billag» ont détaillé leur plan B pour la SSR: plusieurs centaines de millions de francs pourraient être dégagés par la publicité et en faisant payer les émissions les plus regardées si la redevance est supprimée. Les opposants dénoncent leur «naïveté».

L'initiative «No Billag» ne signifiera pas la disparition de la SSR, a expliqué mardi devant la presse le conseiller national Jean-François Rime (UDC/FR) au nom du comité «Oui à l'initiative No Billag» réunissant des parlementaires UDC et PLR. Pour le président de l'Union suisse des arts et métiers (usam), la SSR continuera de bénéficier d'un budget propre doté de centaines de millions de francs.

Dès 2019, la part de la redevance à la SSR sera plafonnée à 1,2 milliard de francs. L'an dernier, 1,24 milliard ont été redistribués à la SSR, dont les dépenses atteignent 1,6 milliard de francs.

L'initiative «Oui à la suppression des redevances radio et télévision (suppression des redevances Billag)» interdirait à la Confédération de subventionner toute chaîne de télévision ou de radio et de prélever une redevance de réception. Cette dernière fonction ne pourrait pas non plus être déléguée à un tiers.

Pay TV

Selon le plan B élaboré par les partisans de l'initiative, le service public pourra être financé pour une très grande part par les recettes provenant du marché, a ajouté le conseiller national Hans-Ulrich Bigler (PLR/ZH), directeur de l'usam. La SSR pourrait rendre payantes les émissions d'information les plus plébiscitées.

Idem dans le domaine du sport avec des packs supplémentaires pour le football, le ski ou la lutte. De plus, de nouvelles recettes nettement plus élevées sont à attendre de la publicité à la radio, à la télé et en ligne.

Des fonds et des subventions pour la promotion de certaines émissions ne sont pas exclus. Un encouragement aux minorités linguistiques et aux régions périphériques serait envisageable, selon M. Bigler.

Les initiants défendent l'idée que l'on paiera ce que l'on consomme, a déclaré pour sa part Adèle Thorens Goumaz (Les Verts/VD), membre du comité interpartis contre l'initiative «No Billag» réunissant 160 parlementaires de tous bords, devant la presse. Cet argument en faveur d'un plan B est «naïf et fallacieux», selon la Vaudoise.

La mutualisation des coûts permet au contraire l'accès de tous à des prestations audiovisuelles à un prix correct. Les offres de «Pay TV» existent déjà à l'étranger et montrent par exemple en matière de retransmissions sportives qu'elles reviennent plus cher que ce que coûte la redevance, a ajouté Mme Thorens Goumaz. Au consommateur d'adapter ce qu'il regarde à ses moyens financiers, répond de son côté Hans-Ulrich Bigler.

Pouvoir aux plus riches

L'ouverture du paysage médiatique aux investisseurs privés suisses et étrangers leur donnera le pouvoir d'imposer leurs intérêts particuliers. Le pouvoir sur la radio et la télévision est particulièrement intéressant pour les milliardaires qui ont des ambitions politiques, a estimé la conseillère nationale Edith Graf (PS/TG) également membre du comité contre «No Billag» au côté d'élus du PDC, , de l'UDC, du PLR, du PS, du PBD, du PVL, des Verts et du PEV.

L'initiative «No Billag» est une attaque contre la diversité des médias et la démocratie directe. Plus encore, ce texte est anti-suisse, a déclaré le conseiller aux Etats Filippo Lombardi (PDC/TI). Elle touche à la cohésion nationale. Les régions minoritaires comme la Suisse romande, italienne et romanche perdront leurs émetteurs et ne pourront plus défendre leur culture et leur langue.

Solidarité

Une couverture médiatique adéquate et la représentation de la diversité des opinions ne seront plus garanties, a relevé la conseillère nationale Christa Markwalder (PLR/BE). Tout ce qui a été mis en place pour la collectivité en Suisse sera détruit au profit de l'individualité, a ajouté le conseiller aux Etats UDC Roland Eberle.

C'est l'absence de débat sur le service public qui a généré le lancement de l'initiative «No Billag», a martelé Jean-François Rime. Tant la conseillère fédérale Doris Leuthard que les chefs de la SSR ont fait obstacle à la discussion, selon lui.

Le débat doit effectivement avoir lieu, ont relevé Christa Markwalder et Filippo Lombardi. Mais le texte «No Billag» est une mauvaise réponse. La SSR fâche de nombreuses personnes, il ne faut toutefois pas oublier que la redevance profite aussi à 21 radios régionales et 13 télévisions locales. «Un mal de tête se soigne avec de l'aspirine, pas par la guillotine», a lancé le Tessinois. (ats/nxp)