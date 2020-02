Ras des pâquerettes

Dans «Le Matin-Dimanche», le cytise a obtenu deux qualificatifs l'an dernier: «éclatant» et «rustique. Il n'a rien à envier au mimosa. Arbuste aux grappes jaunes, il se plaît sur les plateaux calcaires et baignés de soleil. Seul défaut: ses graines sont toxiques. Elles contiennent de la cytisine, un alcaloïde proche de la nicotine utilisé dans le sevrage du tabagisme. «Du jaune, une fringale de jaune. Ni pâlichon ni verdâtre, mais puissant, renversant, bien en chair, bien fourni. Pas plus qu’un jaune ras des pâquerettes ou juste suggéré parmi d’autres nuances. Non un jaune qui s’élève, qui tend vers le ciel, culmine par plusieurs mètres de haut, luit, irradie, rayonne. Voilà, j’ai envie d’un mimosa», écrivait la chroniqueuse.