Mardi matin, l’autoroute entre Vevey et Châtel-Saint-Denis était paralysée par la neige. Une vraie gabegie. Neige qui était bien présente sur la Riviera vaudoise, en Lavaux ou dans la Veveyse. Mais ailleurs, rien. Quel est ce mystère? Il provient en partie du «lake effect snow», explique MétéoSuisse sur son site.

Avec ce phénomène, lit-on, «des averses de neige peuvent alors se former localement et de manière répétitive, comme ce fût le cas sur la Riviera vaudoise, et au final occasionner des cumuls de neige conséquents.»

Un booster de giboulée

Mais qu’est-ce que c’est que ce truc? «Un phénomène qui peut se produire en hiver lors de conditions très instables, avec une rencontre entre une masse d’air froid et un lac aux eaux sensiblement plus chaudes», nous explique Frédéric Glassey, de MétéoNews. En l’occurrence il s’agissait du Léman, à 6 degrés. «Ça agit alors comme un booster de cellules de giboulées», enchaîne le météorologue.

Les vents poussent par la suite les formations nuageuses. Qui libéreront de la neige. Parfois beaucoup. Mais très localement. C’était le cas ce matin en gros entre les hauts de Lausanne et Vevey. «Parfois ça peut être encore plus local. Avec de la neige dans un rayon de 5 kilomètres. Et du soleil ailleurs», ajoute Frédéric Glassey. Le spécialiste précise encore que le «lake effect snow» n’est pas rare. Mais qu’il s’agit d’un phénomène rapide aux ampleurs difficiles à prévoir. Nous voilà prévenus.

L’explication en image proposée par MétéoSuisse. (Le Matin)