Pour la première fois, plus d'un million de tonnes d'émissions de CO2 ont été compensées en une année via la fondation myclimate. Pour cette dernière, une étape a été franchie. Myclimate évoque «un changement de mentalité» relatif à la protection du climat.

En 2018, myclimate a enregistré des recettes pour un total de 20,2 millions de francs, soit 40% de plus que l'année précédente, a indiqué jeudi la fondation. Les compensations de CO2 s'élevaient alors à 16,97 millions de francs.

Les privés ont compensé 70% de plus d'émissions de CO2 qu'en 2017 via le calculateur en ligne. Ils ont ainsi contribué au résultat d'exploitation à hauteur de 1,6 million de francs. Myclimate a mené une centaine de projets à travers le monde et ainsi permis de contrebalancer l'équivalent de 7,3 millions de tonnes de CO2, selon ses propres chiffres. La fondation a notamment installé 650'000 cuisinières efficaces et plus de 62'000 petites installations de biogaz.

Projets dans des pays en développement

Le calculateur de myclimate permet de compenser aussi bien les émissions annuelles d'une entreprise que les trajets en voiture ou en avion des privés ou encore le CO2 généré par une manifestation.

Il faut par exemple compter au moins 137 francs pour compenser un vol en classe économique d'une famille de quatre personnes à destination de Charm el-Cheikh. Les dons servent à financer des projets dans des pays en développement, émergents ou en Suisse. (ats/nxp)