Ce n'est guère surprenant: en cette période de grave crise, la Main Tendue, ligne téléphonique qui est à l'écoute des gens, croule sous les appels. Dont beaucoup, évidemment, son liés au coronavirus. En 15 jours, 1720 appels au 143 avaient un rapport avec l'épidémie, ce qui en fait donc plus de 100 par jour.

«Ce n'est pas une hotline sur le coronavirus, nous précise Sabine Basler, la secrétaire générale de l'association suisse. Nous ne donnons pas les mesures de sécurité à prendre ou quoi que ce soit. Nous sommes juste à l'écoute des gens et tentons de les rassurer.» Car les mesures exceptionnelles prises pour lutter contre l'épidémie inquiètent et interrogent. Serveur qui perd son emploi et sa routine suite à la fermeture de son restaurant, infirmière contrariée que la population ne respecte pas les consignes, personne très âgée qui ne peut rendre visite à un proche en maison de retraite: nombreuses sont les personnes qui voient leur vie bouleversée. Et il y a la solitude, grandissante, des personnes confinées.

Davantage de bénévoles retraités

«Pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, dans le seul canton de Vaud, où nous recevons d'habitude 100 appels en une semaine, il y en a eu 160 pour la seule semaine dernière», explique Sabine Basler. La Main Tendue rappelle donc qu'elle est là aussi pour tous ceux qui n'ont personne avec qui partager leurs soucis. Ses bénévoles sont joignables gratuitement 24 heures sur 24 par téléphone au 143, et aussi par e-mail ou tchat individuel sur www.143.ch.

Cette crise a toutefois au moins un aspect positif pour la Main Tendue: elle est en train de lui fournir encore davantage de bénévoles pour venir s'ajouter aux 670 actuels. «Oui, car ceux qui travaillent pour nous sont surtout des personnes de 65 ans et plus. Comme elles ne peuvent plus s'occuper de leurs petits-enfants ou sortir de chez elle, elles vont venir renforcer nos rangs.» La Main Tendue espère ainsi pouvoir augmenter ses services jusqu'à 17 % de plus, d'anciens bénévoles ayant également accepté de reprendre du service.

C'est d'autant plus important que, si les mesures de confinement se prolongent et se durcissent, cela risque fort d'avoir des conséquences sur la santé psychique de beaucoup de monde. Si vous avez besoin de parler, que vous n'avez personne à qui le faire par téléphone, messageries ou Internet, appelez le 143.

Michel Pralong