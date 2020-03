Plus de 1000 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en Suisse en 24 heures: samedi, 13'213 cas ont été testés positifs, soit 1052 de plus que vendredi. Au moins 235 personnes sont déjà décédées en Suisse des suites de la maladie.

Ce rapport est basé sur les informations fournies par les laboratoires et les médecins à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), dans le cadre de la déclaration obligatoire. Les chiffres du jour se basent sur les déclarations que l'OFSP a reçues jusqu'à samedi matin: ils peuvent diverger de ceux communiqués par les cantons. Par rapport à la taille de leur population, les cantons du Tessin, de Vaud et de Bâle-Ville étaient les plus touchés.

Tessin fortement touché

Au Tessin, le nombre de décès a grimpé à 87, en 24 heures. Ce canton comptait samedi matin 1727 cas de personnes contaminées par le nouveau coronavirus, soit 39 de plus que la veille. L'administration cantonale a annoncé la prolongation de l'arrêt de certaines activités qui auraient dû reprendre lundi prochain.

De nouvelles mesures plus restrictives sont attendues pour la semaine prochaine, a encore précisé le canton. Avec 87 victimes en un peu plus d'un mois sur un total de 237 morts au plan national, le Tessin est le canton suisse le plus touché par la diffusion du Covid-19.

#CoronaInfoCH Le Conseil fédéral donne ainsi suite à une demande du canton du Tessin. L’autorisation entre en vigueur avec effet rétroactif au 20 mars et a effet jusqu’au 5 avril. — André Simonazzi (@BR_Sprecher) March 28, 2020

Nouvelles mesures pour le Tessin

Le Tessin peut limiter ou suspendre temporairement les activités dans certaines branches économiques. Le Conseil fédéral l'a autorisé samedi. Selon les dernières mesures fédérales annoncées vendredi, les cantons peuvent déposer une demande pour fermer temporairement certains secteurs économiques sous des conditions strictes. Le Tessin a fait une demande en ce sens et elle a été acceptée par le Conseil fédéral, a indiqué samedi le porte-parole du gouvernement André Simonazzi sur Twitter.

«Le Conseil fédéral prend acte du fait que la situation épidémiologique au Tessin présente un danger particulier pour la population», a poursuivi André Simonazzi. «L'approvisionnement en biens et en services, de même que l'approvisionnement des institutions sanitaires demeurent assurés».

Les conditions pour obtenir l'aval du gouvernement sont donc remplies. L'autorisation entre en vigueur avec effet rétroactif au 20 mars et a effet jusqu'au 5 avril.

Plus de 600'000 cas dans le monde

Plus de 600'000 de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi matin. L'Espagne et l'Iran enregistrent une nouvelle flambée.

Au moins 605'010 cas d'infection, parmi lesquels 27'982 décès, ont été détectés dans 183 pays et territoires. Aux Etats-Unis, on dénombre 104'837 cas dont 1711 décès, en Italie 86'498, pays le plus durement touché en nombre de morts 9134, et en Chine, 81'394 cas, dont 3295 morts, foyer initial de la contagion. (ats/nxp)