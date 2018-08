En Suisse, près de deux adolescents sur trois (63%) disent avoir subi des violences physiques de la part de leurs parents durant leur enfance. Au total, 41% affirment avoir reçu des corrections, par exemple des gifles. Et 22% racontent avoir été «massivement battus»: coups de poing, coups de pied, frappes avec un objet. Tel est le constat saisissant d’un sondage mené par l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et révélé par le SonntagsBlick.

Pour obtenir ces données, 8317 adolescents de 17 ou 18 ans appartenant à 595 classes différentes ont été interrogés en ligne. Et ce dans dix cantons, dont Genève, Fribourg, le Valais ou Berne.

La fréquence des violences à l’encontre des enfants sont liées à la situation économique de la famille et à son origine, explique le SonntagsBlick. Ainsi les jeunes de familles d’immigrés sont trois fois plus souvent victimes de violences «massives» que les ados Suisse sans passé récent de migration. Et les coups sont deux fois plus fréquents dans une famille dépendant de l’aide sociale ou du chômage que dans un ménage plus aisé.

Rappelons que, contrairement à la majorité de ses voisins, la Suisse n’a pas souhaité inscrire dans la loi l’interdiction des châtiments corporels envers les enfants. La dernière motion en ce sens avait été balayée au printemps 2017 à Berne. (Le Matin)