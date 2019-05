L'année dernière, les institutions de prévoyance helvétiques du 2e pilier ont dû piocher dans leurs capitaux pour verser 5,1 milliards de francs aux rentiers de ce pays. Selon la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP) ce chiffre est en léger recul, mais demeure «substantiel». La totalité des capitaux de prévoyance accumulés approchent aujourd'hui les 1000 milliards de francs et la bonne fortune de cet argent dépend pour une bonne part de l'évolution des bourses.

Caisse en découvert

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. La mauvaise performance sur le marché des actions, surtout fin 2018, s’est soldée par un rendement net moyen de -2,8 % alors qu'il était de +7,7 % en 2017. Par conséquent, les taux de couverture affichés des institutions de prévoyance se sont réduits, passant de 112,2 % en moyenne en 2017 à 106,4 % l’an dernier. La proportion des caisses en situation de découvert a nettement augmenté, de 1,2% en 2017 à 13,6 % en 2018.

Des taux bas qui durent

Pour la CHS PP,« le niveau des taux d’intérêt suisses reste très bas et aucun relèvement n’est à prévoir, du moins à court terme». L’avoir de vieillesse obligatoire défini à l’art. 15 LPP devait être rémunéré, en 2018, à un taux d’au moins 1,00 % (comme en 2017). En moyenne, les capitaux de prévoyance des assurés actifs l’ont été à 1,46 % dans les institutions de prévoyance sans garantie étatique et sans solution d’assurance complète (2,09 % en 2017) et à un taux de 1,62 % dans celles avec garantie étatique (2,64 % en 2017).

(Le Matin)