Il est tombé 71 centimètres de neige à Santa Maria, dans le Val Müstair (GR), depuis le début du mois de novembre. Il s'agit d'un record, a indiqué Felix Bühler de SRF Meteo dimanche à l'agence de presse Keystone-ATS.

Le précédent record remontait à 1959, également à Santa Maria, avec 65 centimètres de neige. De nouvelles importantes précipitations se sont abattues sur la Suisse pendant la nuit de samedi à dimanche, surtout dans les Grisons. La ligne des Chemins de fer rhétiques (RhB) reliant Pontresina (GR) à Poschiavo (GR) a dû être fermée, pour une durée indéterminée. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Neu #Schnee in Sils-Maria #Engadin . Meine Messung um 09 Uhr: 22 cm Neu?? pic.twitter.com/PuBNLHMytY

In der Nacht fiel speziell in @Graubunden bereits ordentlich #Neuschnee??.

Sta. Maria: 23 cm

Zuoz: 18 cm

Bivio: 18 cm

Samedan: 18 cm

Sedrun: 13 cm

Quelle: SLF (@WSL_research)#WinterWonderland #Schnee ^is pic.twitter.com/pDFthwN6fk