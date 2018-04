Fin 2017, plus de 750'000 Suisses résidaient dans un autre pays. Près de deux tiers vivent sur le continent européen. C'est en France que se trouve la plus grande communauté d'expatriés helvétiques (26,1%).

Après la France, c'est dans un autre pays limitrophe, en Allemagne, que vivent le plus de Suisses. Viennent ensuite les Etats-Unis, qui accueillent 79'900 citoyens helvétiques, puis l'Italie (49'600), le Canada (39'700) et le Royaume-Uni (35'000), indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Les femmes (54,5%) sont plus nombreuses à s'expatrier que les hommes (45,5%). La répartition des sexes varie toutefois selon les pays. Les Suissesses sont majoritaires en Europe, en Amérique, en Afrique et en Océanie alors que les hommes sont plus nombreux en Asie. Ils constituent près de deux tiers (65,4%) des Suisses résidant en Thaïlande. (ats/nxp)