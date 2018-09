Bonne nouvelle pour les usagers des trains en Suisse. Les CFF ont annoncé plusieurs nouvelles jeudi qui risquent de leur faire plaisir. Ils vont en effet proposer davantage de billets dégriffés, avec des réductions pouvant atteindre 70% par rapport au prix normal, ceci pour une valeur de 30 millions de francs, écrit l'ex-régie fédérale dans un communiqué jeudi. Elle précise que les ventes de billets dégriffés ont été multipliées par quatre depuis le début de l’année. Elles dépassent même le seuil des 20'000 certains jours.

Autre bonne nouvelle pour tous ceux qui se plaignent de la propreté des toilettes dans les wagons: d’ici à la fin de l’année, celles-ci seront dotées d’aérosols désinfectants et de désodorisants. En outre, le nombre d’heures consacrées au nettoyage de fond sera augmenté. Quelque 4,5 millions de francs supplémentaires seront investis dans la propreté des trains d’ici au mois de décembre, précisent les CFF.

Boissons moins chères

Par ailleurs, les prix des boissons dans les voitures-restaurant seront revus à la baisse dès le 14 septembre. L’eau minérale sera ainsi vendue à 3,50 francs et les boissons sucrées à 4,60 francs, contre 5,40 francs auparavant. Les CFF rappellent qu'ils avaient déjà remis un carnet de bons de 120 francs aux 480'000 titulaires d'un abonnement général au premier semestre 2018.

Les CFF vont encore supprimer dès à présent les frais de réservation d’un montant de 10 francs appliqués au trafic voyageurs international. Ils renforceront en outre le nombre de collaborateurs au guichet et au Contact Center de Brigue aux heures de pointe afin de réduire le temps d’attente des clients.

Bon premier semestre

Au chapitre des résultats, les CFF ont quasiment doublé leur bénéfice au premier semestre 2018 à 292 millions de francs, contre un résultat de 152 millions un an plus tôt. La performance est due notamment à l'augmentation des recettes et aux mesures d'économies.

Lancé en 2016, le programme RailFit20/30 des CFF vise à mettre un frein à la hausse des coûts globaux. La mise en oeuvre des mesures prévues pour un montant dépassant un milliard de francs à la fin de l'année se déroule bien, ont indiqué les CFF. Les produits d'exploitation ont pour leur part augmenté de 3,9% à 4,77 milliards de francs.

La demande a légèrement augmenté durant les six premiers mois de l'année. Les CFF ont transporté chaque jour 1,25 million de passagers, contre 1,24 million au premier semestre 2017. Le nombre d'abonnements généraux et demi-tarif a augmenté respectivement de 2,5 et 4,8%. Plus de trois millions de voyageurs possèdent actuellement un abonnement général ou demi-tarif.

Ponctualité en hausse en Suisse romande

La satisfaction de la clientèle a progressé de 0,6 point à 75,4%. La ponctualité du trafic voyageurs s'est légèrement dégradée de 0,2 point à 90,7%. Elle est en progression en Suisse romande, mais doit encore être améliorée sur l'axe nord-sud, notent les CFF.

Le résultat semestriel de CFF Voyageurs a bondi, passant de 59,8 millions à 115,2 millions de francs. Cette progression s'explique «par une hausse des recettes, par les évolutions positives constatées au niveau des communautés tarifaires ainsi que par l'excellente productivité».

La partie libre-service de la vente de billets est passée de 84,4 à 87,4%. Dans l'ensemble, 38,1% des billets ont été achetés par les canaux numériques, soit une hausse de 17,5%. La part des ventes au distributeur atteint 46% (-7%) et celle au guichet 12% (-18%). (nxp)